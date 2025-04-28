Çevre bilincini artırmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Evkaf İyilik Gönüllüleri, Lefke Belediyesi ve değerli sponsorların katkılarıyla anlamlı bir çevre etkinliği gerçekleştirildi. “Temiz Lefke Hareketi” adı altında organize edilen bu etkinlik, Lefke bölgesinin simge noktalarından biri olan Cengiz Topel Anıtı çevresinde yapıldı. Etkinliğe, yerel halkın yanı sıra sivil toplum kuruluşları, çevreci gruplar ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Ayrıca Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Kıbrıs Ofisi Direktörü Jakhongir Khaydarov ve ekibi de etkinliğe katılarak destek verdi.

Bu katılım, uluslararası düzeyde de çevre koruma çalışmalarına verilen önemi bir kez daha gözler önüne serdi. Sabah saatlerinde başlayan etkinlik boyunca 76 gönüllü, büyük bir özveriyle çalışarak toplamda 167 çöp torbası dolusu atık topladı. Bertaraf edilen atık miktarı 1.100 kilogramı buldu. Bu yoğun çabanın sonucunda yaklaşık 50.000 metrekarelik bir alan temizlenerek doğaya yeniden kazandırıldı. Etkinlik boyunca atıkların ayrıştırılması konusunda da çalışmalar yapıldı; plastik, cam ve metal gibi geri dönüştürülebilir materyaller ayrılarak uygun şekilde geri dönüşüm sürecine dahil edildi. Katılımcılar etkinlik süresince, doğayı korumanın ve toplumsal dayanışmanın verdiği mutluluğu paylaştılar.

Lefke’nin doğal güzelliklerine katkıda bulunmanın ve bölgenin çevresel değerlerini korumanın gururu, gün boyu katılımcıların yüzlerine yansıdı. Etkinlik sonrasında düzenlenen kısa törende, organizasyona katkı sağlayan gönüllülere ve destek veren sponsor kuruluşlara teşekkür belgeleri takdim edildi. Evkaf İyilik Gönüllüleri adına yapılan açıklamada, çevre temizliğinin sadece bir günlük bir faaliyetle sınırlı kalmaması gerektiği, sürdürülebilir çevre politikalarıyla desteklenerek geleceğe daha temiz ve yaşanabilir bir Lefke bırakmanın önemine dikkat çekildi.

Lefke Belediyesi yetkilileri de bölge halkını bu tür etkinliklere katılmaya ve çevre bilinciyle hareket etmeye davet etti. Temiz Lefke Hareketi, sadece atık toplamakla kalmadı; aynı zamanda toplumda çevreye duyarlılık konusunda güçlü bir farkındalık oluşturarak, geleceğe umutla bakmamıza vesile oldu. Tüm gönüllülere, iş birliği yapan kurum ve kuruluşlara, sponsorlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Temiz bir çevre için birlikte atılan her adım, daha yaşanabilir bir dünya için büyük bir umuttur.