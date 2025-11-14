Jorgensen’in projenin hayata geçirilmesinin hızlandırılması için, Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiyu ve Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Stavros Papastavru’yla Brüksel’de bir araya geldiğini yazan Haravgi gazetesi, Jorgensen’in KİPE’ye yaptığı açıklamada, görüşmeyi verimli olarak nitelendirdiğini ve bunun ekim ayındaki telekonferansın devamı olduğunu söylediğini belirtti.

Görüşmede “Great Sea Interconnector” projesi gibi temel enerji inisiyatiflerini ele aldıklarını dile getiren Jorgensen, “Avrupa’yı Birleştirme Mekanizması” (CEF) aracılığıyla sağlanan finansman dahil olmak üzere, bunun AB’nin güçlü bir şekilde desteklediği bir proje olduğunu dile getirdi.

Jorgensen, Avrupa Komisyonu Başkanının açıkladığı “enerji yolları” inisiyatifinin kıta Avrupa’sına bağlanması aracılığıyla Güney Kıbrıs’ın elektrik konusundaki tecridinin ortadan kaldırılmasını kapsadığını da söyledi.

Jorgensen, elektrik bağlantılarının güçlendirilmesinin AB için öncelik teşkil ettiğini de sözlerine ekledi.

- Papastavru ABD’den projeye ilgi olduğunu söyledi

Buna paralel olarak Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Stavros Papastavru ise açıklamasında, Amerikan şirketlerinin projeye katılma olasılıkları konusunda ilgilerini ortaya koyduklarını söyledi.

“Open” isimli televizyon kanalına konuşan Papastavru, ABD’nin projeyle ilgili finansal veriler toplama aşamasında olduğunu ve GSI projesinin geniş bir jeopolitik boyuta sahip olduğunu dile getirdi.

Amerikan şirketlerinin bazı bilgiler istediğini çünkü projenin önemli bir jeopolitik boyuta da sahip olduğunu dile getiren Papastavru, Yunanistan’ın projede bağlantı noktası olarak sahip olduğu konuma da işaret etti.

- -“Sürdürülebilir olmadığını keşfettiler”

Alithia gazetesi ise “Sürdürülebilir Olmadığını Keşfettiler- Hristodulidis Hükümetinden 180 Derecelik Dönüş” başlıklı haberinde elektrik bağlantısının mülkiyetinin ADMİE’nin eline geçmesinden iki yıl, Hristodulidis hükümetinin 125 milyon Euro’luk meblağın projenin inşa edilmesi döneminde ödenmesine dair taahhüdünün ardından bir buçuk yıl ve Hristodulidis’in projeye farklı ülkelerden yatırımcılardan ilgi gösterildiğine dair açıklamalarından yaklaşık bir yıl sonra, GSI projesinin sürdürülebilir olmadığının keşfedildiğini yazdı.

Hristodulidis hükümetinin GSI projesi konusunda şu an 180 derecelik bir dönüş yaptığı yorumunda bulunan gazete, AB enerji komiseri huzurunda yapılan son görüşmenin ardından projenin en azından ekonomik boyutunun güncellenmesi gerektiğinden söz edildiğini ve bununla ilgili olarak, doğrudan fakat dolaylı olarak, projenin güçlü yatırımcılar olmadan gerçekleştirilemeyeceği mesajının gönderildiğini ekledi.