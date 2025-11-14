Fileleftheros’a göre Malas bu açıklamayı Lefkoşa'nın Eylence semtinde "Ulusal Akademi Parkı" içinde yol genişletilmesi/açılması konusunu görüşen Rum Meclisi İçişleri Komitesi’nde yaptı.

Uluslararası bilimsel araştırmaların, başlıca erken ölüm sebebi gördüğü havada asılı kalan partikül (PM2.5 nanopartikül) seviyesinin Lefkoşa’nın Rum kesiminde, Paris’tekinden yüzde 50 daha yüksek olduğuna dikkatİ çeken Malas, Güney Kıbrıs’ın kentsel bölgelerinde bu tür havada asılı kalan partikül kirlenmesinin ana sebebinin trafik olduğunu belirtti.