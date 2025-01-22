AB Komisyonu sözcülerinden Eva Hrncirova, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın DSÖ'den çekilme kararına ilişkin soruyu yanıtladı.

Küresel sağlık tehditlerine karşı mücadelede küresel işbirliğinin önemine dikkati çeken Hrncirova, "ABD’nin DSÖ'den çekileceğini açıklamasını endişeyle karşılıyoruz." dedi.

Hrncirova, ABD yönetiminin, kararı yeniden gözden geçirmesini temenni ettiklerini söyleyerek, Trump'ın "DSÖ'ye sağlanan finansal destekteki eşitsizliklere" ilişkin eleştirilerinin ele alınması gerektiğini vurguladı.

DSÖ tarafından bu eleştirilerin dikkate alınmasına ve "hem öngörülebilir hem de esnek bir finansman" için çalışılmasına ihtiyaç olduğunu belirten Hrncirova, "DSÖ’de yapılacak olası bir reforma dahil olmak istiyoruz. Ortak sorunlar için ortak bir çözüme ihtiyacımız var ve eğer bir reform istiyorsak bunun bir parçası olmamız gerekir." ifadelerini kullandı.

- Trump'ın DSÖ'den ayrılma kararı

ABD Başkanı Trump, göreve gelmesinin hemen ardından Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşu olan DSÖ'den ABD'nin çekilmesini öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Başkanlık kararnamesi metninde, ABD'nin çekilmesinin nedenleri olarak, "örgütün Wuhan, Çin ve diğer küresel sağlık krizlerinden kaynaklanan Kovid-19 salgınını kötü yönetmesi, acilen ihtiyaç duyulan reformları benimsememesi ve DSÖ’nün, üye devletlerin uygunsuz siyasi etkisine karşı bağımsızlığını koruyamaması" gösterilmişti.

Metinde ayrıca, DSÖ'nün ABD'den "haksız yere ağır ödemeler talep etmeye devam ettiği" belirtilmişti.