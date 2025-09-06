Pakistan'ın Larkana kentinden Mangi ailesinin hepsinin ortak bir noktası var ve bu sadece soyadları değil. Dokuz kişilik aile, baba Ameer Ali, anne Khudeja ve 19-30 yaşları arasında yedi çocuktan oluşuyor: Sindhoo, kız ikizler Sasui ve Sapna, Aamir, Ambar ve erkek ikizler Ammar ve Ahmar. İlginçtir ki, hepsinin doğum günü aynı: 1 Ağustos. Bu , aynı gün doğan en fazla aile üyesine sahip olma rekorudur. Bu tarih, Ameer ve Khudeja için ekstra özel çünkü aynı zamanda evlilik yıldönümleri.

1991 yılında, en büyük kızları doğmadan tam bir yıl önce, doğum günlerinde evlendiler. Yedi Mangi çocuğu aynı gün doğan en fazla kardeş rekorunu da elinde tutuyor .

Rekor daha önce, 1952 ile 1966 yılları arasında 20 Şubat'ta doğan Cummins ailesinden (ABD) beş çocuğa aitti. Mangi ailesi keşfedilene kadar, bu, aynı doğum gününe sahip beş çocuk dünyaya getiren bir ailenin tek doğrulanmış örneğiydi.

Ameer, ilk çocuğu Sindhoo'nun 1 Ağustos 1992'de, kendisi ve eşiyle aynı doğum gününü paylaşarak doğmasının ardından "şaşırmış ve sevinmişti".

Kendisinin ve Khudeja'nın her doğumun aynı tarihte gerçekleşmesine aynı derecede şaşırdıklarını, bunu "Tanrı'nın bir hediyesi" olarak gördüklerini söylüyor. Tüm çocuklar doğal yollarla gebe kalıp dünyaya geldi. Hiçbiri sezaryenle erken doğum yapmadı, ayrıca Khudeja'nın doğumu hiçbir zaman erken başlatılmadı.

Ameer, "Bu tamamen doğaldı; Allah'tandı" diyor ve çocuklarının aynı gün doğmasını bilerek planlamadığını belirtiyor.

İki ikiz sahibi olmak inanılmaz derecede nadirdir, hele ki aynı doğum gününe sahip iki ikiz sahibi olmak hiç değil. Ameer ve Khudeja, ikiz kızları Sasui ve Sapna'nın doğumundan beş yıl sonra, 2003 yılında ikiz oğulları Ammar ve Ahmar'ın doğmasıyla "oldukça şaşırmışlardı".

Bu , aynı gün doğan ikiz kardeşlerin rekorunu egale eden, aynı doğum günlerine sahip iki ikiz doğuran bir annenin beşinci doğrulanmış örneğidir .

Tahmin edebileceğiniz gibi 1 Ağustos, Mangi ailesinde çok neşeli bir gündür.

Sasui, "Daha önce doğum günlerimizi daha sade bir şekilde kutluyorduk ama artık bunu daha çok ve büyük bir mutlulukla yapıyoruz" dedi.