ABD'de yaşayan bir öğretmen, 45 yıllık inanılmaz bir sabırla her gün kenara attığı bozuk paralarla tam 15 dev su damacanasını doldurdu. Evde adım atacak yer kalmayınca 'artık zamanı geldi' diyerek soluğu bankada aldı. Saatler süren sayımın ardından damacanalardan çıkan miktar, banka görevlilerini de şaşırttı.

ABD'nin Louisiana eyaletinde yaşayan emekli öğretmen Otha Anders, 45 yıl boyunca sabırla biriktirdiği bozuk paraları bankaya yatırmaya karar verdiğinde hayatının sürpriziyle karşılaştı. Çocukluk alışkanlığı olarak başlayan para biriktirme eylemi, zamanla Anders için hayat boyu süren bir ritüele dönüştü ve sonucunda ortaya çıkan miktar herkesi şaşırttı.

Her şey, Otha Anders'in alışveriş sonrası aldığı para üstlerini bir kenara koymasıyla başladı. Başlangıçta basit bir merak olan bu eylem, kısa sürede ciddi bir tutkuya dönüştü.

Anders, bu tutkusunu o kadar benimsedi ki, kasada bozuk parası olmayan müşterilere yardımcı olmak ve karşılığında kağıt paralarını alıp bozuklukları kumbarasına atmak gibi yöntemler bile geliştirdi. Yıllar içinde biriken bozukluklar öylesine çoğaldı ki, Anders koleksiyonunu tam 15 adet 19 litrelik (5 galon) su damacanasında saklamak zorunda kaldı.

BANKADA SAATLER SÜREN SAYIM MARATONU

45 yılın sonunda birikimlerini nakde çevirme kararı alan Anders, dev koleksiyonunu Ruston şehrindeki Origin Bank'a götürdü. Damacanalardaki yarım milyondan fazla bozuk paranın bankanın sayım makinelerinde işlenmesi tam beş saat sürdü. Bu uzun maratonun sonunda ekran beliren rakam ise 5.136,14 dolar (yaklaşık 211 bin 277 TL) oldu.

Emekli öğretmen, biriktirdiği parayı bir diş tedavisi faturası için kullanacağını belirtti. Ancak Anders için bu rakamdan daha değerli olan, 45 yıllık sabrın ve adanmışlığın kendisiydi. Bu ilginç birikim hikayesi, küçük adımların zamanla ne kadar büyük sonuçlar doğurabileceğinin en güzel kanıtı oldu.