İtalya'nın Venedik kentinde, San Marco Meydanı'na yüzyıllardır bakan ünlü Venedik Aslanı heykelinin kökenine dair gizem çözüldü. Yapılan son araştırmalara göre bronz heykelin, yaklaşık 9 bin 650 kilometre uzaklıktaki Çin'de üretildiği ortaya çıktı.

The Guardian'da yer alan habere göre yaklaşık 3 ton ağırlığındaki eserin, Çin'in Aşağı Yangzi Nehri havzasında çıkarılan bakırla döküldüğü tespit edildi. Heykelin ayrıca Avrupa'da sanıldığı gibi Mezopotamya ya da Pers mitolojisinden değil, Tang Hanedanlığı'na ait mezar koruyucu figürlerden (zhenmushou) esinlenilerek yapıldığı anlaşıldı.

İPEK YOLU BOYUNCA SEYRETMİŞ

Padua Üniversitesi'nden Dr. Massimo Vidale, "Venedik gizemlerle dolu bir şehir ama bunlardan biri artık çözüldü. Aziz Mark'ın Aslanı aslında Çinli ve İpek Yolu'ndan geldi" açıklamasını yaptı.

Araştırmacılar, heykelin şehre nasıl ulaştığına dair kesin bir kayıt bulnumas ada ünlü seyyah Marco Polo'nun babası Niccolo Polo'nun, 13. yüzyılda Pekin'deki Moğol sarayında gördüğü bu eseri Venedik'e getirmiş olabileceğini öne sürüyor.

Nitekim 1293 tarihli belgelerde, San Marco Meydanı'ndaki sütunların üzerindeki aslan heykelinin o dönemde bile hasar gördüğü ve restorasyona ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.

BİLİMSEL KANITLARLA DOĞRULANDI

Uzmanlar, heykelin kökenini belirlemek için kurşun izotop analizi uyguladı. Analizler, heykelde kullanılan bakırın kesin olarak Çin'in Yangzi havzasından çıkarıldığını kanıtladı.

Ayrıca görsel incelemelerde, heykelin ilk halinde boynuzlara sahip olduğu, Avrupa'ya getirildikten sonra yeniden işlenerek kanatlı aslan formuna dönüştürüldüğü tespit edildi.