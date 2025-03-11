Ülkeye kaçak et getirdiği tespit edilerek tutuklanan Mohamed Suhil Katıe dün sabah mahkemeye çıkarıldı. Zanlının sık sık kuzeye et getirip, sattığı yönünde ihbar alındığı bilgisine ulaşıldı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının Gümrüksüz Mal Tasarrufu suçundan tutuklandığını söyledi. Polis, 7 Mart 2025 tarihinde saat 18.10’da Metehan Kara Giriş kapısında Cürümleri Önleme Şubesinde görevli bir polis ekibi tarafından, Güney Kıbrıs'tan

gelip KKTC'ye giriş yapan MTA 120 plakalı araç sürücüsü Mohamed Suhil KATIE'in üzerinde ve kullanmakta olduğu aracında gerçekleştirdikleri aramada, ön yolcu koltuğunun arka kısmında naylon poşet içerisinde 2 kg ağırlığında kıyma, 2 adet poşet içerisinde toplam 7 kg ağırlığında kırmızı et ve yine poşet içerisinde 1 kg ağırlığında kuyruk yağını KKTC'ye gümrüksüz olarak getirdiğini tespit ettiklerini söyledi.

Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını etlerin emare alındığını belirtti. Zanlının mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek süre alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın yapıldığını söyledi. Polis, zanlının 31 Ocak 2025 tarihinde de benzer suç işlediğini, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi vatandaşı olduğunu, KKTC’de kalıcı bağı olmadığını belirterek, cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 10 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.