Polis Örgütü’nün 61’inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen Müdürlükler Arası 6’ıncı Polis Basketbol Turnuvası, dün Atatürk Spor Salonunda başladı.

Toplam 5 takımın yer aldığı turnuvada, açılış seremonisinin ardından Polis Genel Müdürü Kasım KUNİ’nin başlatma atışı ile ilk maç Girne Polis Müdürlüğü ile Güzelyurt Polis Müdürlüğü takımları arasında başladı ve gün boyunca grup maçları oynandı.

Bugün oynanacak grup maçlarının ardından ise, Cuma günü oynanacak yarı final, üçüncülük ve final maçları ile turnuva tamamlanacak.