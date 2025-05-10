Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla engellilerin karşılaştığı sosyal, ekonomik ve yasal sorunlara dikkat çekerek, taleplerini dile getirdi.

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu’na bağlı Kıbrıs Türk Görmezler Derneği, Engelli Aileleri Dayanışma Derneği, Kıbrıs Türk Zihinsel Engelliler Derneği ve Umut Otizm Derneği, Mehmet Ali Tatlıyay Eğitim ve Kültür Salonu’nda basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda, engelli dairesinin oluşturulması, istihdam sorunu, Engelsiz Yaşam Evi’nin yatılı bölümünün hayata geçmesi, BM Engelli Hakları Bildirgesi'nin uygulanması gibi konularda yaşanan sorunlara işaret edildi.

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu ve Kıbrıs Türk Görmezler Derneği Başkanı Derviş Yücetürk, engellilerin en büyük sorunlarının engelli dairesinin oluşturulmaması olduğunu dile getirdi.

Engelli bireylerinin istihdam sorunu bulunduğuna işaret eden Yücetürk, “Bugün var olan Engelleri Koruma Rehabilite ve İstihdam Yasası 1993 yılında çıktı. Ama istihdam sorunumuz henüz çözümlenemedi. Bugün 630 engelli iş bekliyor” dedi.

Engellilere yapılan nakdi yardımın yetersiz olduğunu söyleyen Yücetürk, istihdam edilemeyen engellilere en az asgari ücret düzeyinde bir maaş bağlanması gerektiğini dile getirdi.

Meclis’ten geçen BM Engelli Hakları Bildirgesi’nin uygulanması için gerekli tüzüklerin çıkarılması çağrısında bulunan Yücetürk, engellerin derecelendirme tüzüğüyle ilgili de bugüne kadar hiçbir çalışma yapılmadığını söyledi.

“Yerel idarelerin hepsi sınıfta kalmıştır.” diyen Yücetürk, imar edilecek yerlerin 2016 yılında çıkarılan Engelli Standartlar Tüzüğü çerçevesinde inşa edilmesi gerektiğini ancak kamuya açık yerlerin engellilere uygun yapılmadığını belirtti.

Derviş Yücetürk, “Gelmiş geçmiş tüm hükümetler sınıfta kalmıştır.” şeklinde konuşarak, hepsinin engelli sorunlarını bildiklerini, ancak icraatta bulunmadıklarını savundu.

Engellilerle ilgili yasanın engelliye değil, hastalara yaradığını savunan Yücetürk, engelli sınıflarının belli olduğunu yasanın; görme, zihinsel engelli, otizm gibi insanlara hitap etmesi gerekirken, böbrek, kanser, kalp hastası, madde bağımlıları gibi kişilerin yasadan yararlandıkları eleştirisinde bulundu.

Engelsiz Yaşam Evi’nin “eğlence merkezine döndüğünü” savunan Yücetürk, merkezin yatılı bölümünün hizmete geçmediğini söyledi.

Engelli Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Refia Arı da, 31 yaşında Down Sendromlu bir oğlu olduğunu, o günden beri engelliler için birçok proje yaptığını belirtti. Arı, ülkede 30 yıl öncesine göre gelişme kaydedildiğini söyleyerek, en son Engelsiz Yaşam Evi’nin açıldığını ancak yatılı hale getirilemediğini belirtti.

Kıbrıs Türk Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Melek Çaluda, kendisinin de bir engelli annesi olduğunu söyleyerek, sorunları birebir yaşadıklarını dile getirdi.

Meclis’ten geçen BM Engelli Hakları Bildirgesi'nin acilen uygulanması için gerekli tüzüklerin ivedilikle çıkarılmasını talep eden Çaluda, 2010 yılında yasallaşan sözleşmenin tüzüklerinin 15 yıldır hazırlanamamasını eleştirdi.

Engellilerin birçok konuda sorunları olduğunu anlatan Çaluda, “Bir de çocuklarımızın hakları olan anne baba öldükten sonra annenin veya babanın maaşlarını alma hakları var. Bu uygulamaya geçmiştir. Ancak anne ve babanın maaşlarını aldığı zaman kendi yasal hakları olan maaşları kesilmektedir.” dedi.

Umut Otizm Derneği Başkanı Mustafa Özerdem de dünyaya bakıldığı zaman küçük gayretlerle büyük adımlar atıldığını ancak KKTC’nin bu adımları atmaya geç kaldığını söyledi.