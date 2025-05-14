Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde ilk toplu katliam şehitleri olarak tarihe geçen; Dikelya İngiliz üslerindeki işlerine giderken otobüsten indirilerek önce kurşuna dizilip kuyuya atılan Kayıp Otobüs Şehitleri düzenlenen resmi törenle anıldı.

61 yıl önce Rum polislerinin vahşetiyle şehit edilen, Kayıp Şahıslar Komitesi tarafından yapılan kazılarda 2007 yılında Oroklini köyünde tespiti yapılan, anılarına belgesel filmi çekilen, geçen yıl da İskele Belediye öz kaynaklarıyla anıt ve müze yapılan 11 şehit için düzenlenen anma töreni Kayıp Otobüs Anıtı ve Müzesi önünde yer aldı.

İskele Karpaz ana yolu üzerinde bulunan Anıt’ın önünde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Anıta çelenklerin sunulmasının ardından Şehit Hasan Durmuş’un torunu Durmuş Esentan, Larnakalılar Derneği Başkanı Zarifşen Menteşoğlu konuştu. Şehit İlker Karter İlkokulu 5. sınıf öğrencisi Ayşe Herbsoy şiir okudu.

Kıbrıs Türk Mücahitler Derneği İskele Şubesi Başkanı Ali Abdurrahmanoğlu ve İskele Belediyesi Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun günün anlam ve önemini belirten konuşmalarını, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşması izledi.

Anma töreni, Kayıp Otobüs Şehitleri için dua okunmasıyla sona erdi.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla yapımını tamamladıktan sonra açılışını katliamın 60. yıl dönümünde 13 Mayıs 2024’te yaptıkları Kayıp Otobüs Anıtı’nın, çok daha anlamlı ve değerli olduğunu kaydetti.

“1964 yılında, evlerinden çıkıp ekmek paralarını kazanmak için bindikleri otobüsle Larnaka’ya giden ancak bir daha kendilerinden haber alınamayan 11 vatan evladı, kimin babası kiminin dedesi, kiminin eşi, kiminin kardeşiydi…” diyen Sadıkoğlu, Rumların hain saldırısı sonucu 11 masum sivilin hunharca katledildiği Kayıp Otobüs olayının Kıbrıs tarihinin en kara günlerinden yalnızca biri olduğunu ifade etti.

Sadıkoğlu “Biz Kıbrıslı Türklere yaşatılan, insanlık dışı muamele, 1963-64 yılları arasında yaşanılanlar asla unutulmayacak kara günler, kaç yıl geçerse geçsin, hepimizin yüreğinde kuşkusuz derin yaralar ve hüzün bıraktı. Bu durumu kabullenmemiz ve unutmamız asla söz konusu dahi olamaz. Aradan 61 koca yıl geçti. Ama çok kıymetli şehit ailelerimizin acısı ve gözyaşları bir an olsun bile dinmedi, dinmeyecek de.”

TATAR

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da törende yaptığı konuşmada, çocukluk yıllarında Kayıp Otobüs Şehitleri’ni duyduğunu, bunun 61 yıl önce Kıbrıs Türkü’ne yapılan barbarlık ve toplu katliam olduğunu, Rum polisinin 11 Kıbrıslı Türkü götürüp kurşuna dizdiğini, dünyanın seyirci kaldığını söyledi.

Kayıp Otobüs olayının Kıbrıs Türklerinin geçmişte yaşadıklarının en açık göstergesi olduğunu söyleyen Tatar, Kıbrıs Türk halkının kendisini imha etmek için yapılan her türlü saldırıya kahramanlıkla direndiğini söyledi.

“Siz bizi yıkamadınız, siz bizi yıkamayacaksınız. Biz burada egemenlik temelinde bir çözüm arayışında, yeni bir yola girdik. Bu yol çok önemlidir.” diyen Tatar şöyle devam etti:

“ Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 3 Mayıs’taki törende ifade ettiği gibi iki devletli yoldan geri dönüş yoktur. Çünkü federasyon dedikleri masal esas itibarıyla bu şehitlere ihanettir. Federasyon dediği Kıbrıs Cumhuriyeti’ne bizlerin tabi olması. Birleşik Kıbrıs da masal; çünkü AB içerisinde birleşik Kıbrıs dediği nüfusa engel yok, yerleşime engel yok. İş yeri kurmaya engel yok. Herkes dilediği gibi gelecek iş yeri açacak, yerleşecek. Dolayısıyla burayı bambaşka bir olaya dönüştürecekler niyetleri bu…”