1 Mayıs’ta Hollanda’nın Rijswijk kentinde suikasta kurban giden Türk vatandaşı Cemil Önal cinayetiyle ilgili aranan zanlının güvenlik kamerasına yansıyan fotoğrafı kamuoyuyla paylaştı ancak zanlı hala bulunamadı.

41 yaşındaki Cemil Önal, öğle saatlerinde Hoevevoorde otelinin terasında, eski Türk savcı Bayram Bozkurt’la birlikte oturuyordu. Birlikte sohbet edip içki içtikleri sırada, kimliği henüz belirlenemeyen bir saldırgan masaya yaklaşarak Önal’ın başına ateş etti ve olay yerinden kaçtı.

Görgü tanığı Bayram Bozkurt, saldırganın kızıl saçlı ve sakallı olduğunu söylemişti.

Hollanda polisi "acil" koduyla Önal'ın tetikçinin fotoğrafının yer aldığı afişlere "Aranıyor" yazısı yazarak basına servis etti. Tetikçiyi görenlerin durumu bildirmesi istenirken eşkali paylaşılarak şu ifadelere yer verildi:

"1,80 boy, Normal ile iri arası vücut tipi, siyah kıyafetler ve sakallı”

Polis tarafından yayımlanan görüntülere göre, zanlı siyah giysiler giymiş, yaklaşık 1.80 boylarında, normal veya sağlam yapılı bir erkek. Üzerinde Adidas logolu siyah pantolon ve beyaz tabanlı siyah ayakkabılar bulunuyordu.

Olayın ardından polis, Lahey’de Verheeskade bölgesindeki sularda ve otelin yakınındaki hendeklerde cinayet silahını aradı. Arama çalışmalarına dalgıçlar da katıldı. Polis, silahın suya atıldığına dair bulgular olduğunu doğruladı ancak "henüz bir bulguya ulaşılıp ulaşılmadığını açıklamadı.