Aşırı su tüketimi Dublin'de yaşayan Sean O'Donnell'un hayatına mal oldu. Gittiği hastanede bol su içmesi tavsiye edilen adam aşırı sıvı tüketiminden dolayı yaşamını yitirdi. Mahkemede, O'Donnell'in vücudundaki sodyum seviyesinin tehlikeli şekilde düşmesi sonucu beyin şişmesi yaşadığı nöbet geçirerek kalp krizi geçirdiği ve hayatını kaybettiği açıklandı.

Tıbbi olarak hiponatremi olarak bilinen bu durum, vücutta fazla su birikmesine ve hücrelerin şişmesine yol açarak ölümcül olabiliyor. Uzmanlar, bir saatte 1,4 litreden fazla su içmenin risk oluşturabileceği konusunda uyarıyor.

O’Donnell’in ölümünün ardından hastane, bakım ihlali kabul ederek ailesine 35.000 avro tazminat ödedi. Sağlık uzmanları, günlük su tüketiminin 2 litreyi aşmaması gerektiğini vurguluyor.