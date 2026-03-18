Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Millî Eğitim Bakanlığı, Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürlüğü ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü iş birliğinde yapılacak yarışma, dört element “Ateş”, “Toprak”, “Hava” ve “Su” temasıyla düzenleniyor.

Yarışma, “Şiir Yazma” ve “Şiir Okuma” olmak üzere iki ayrı kategoride değerlendirilecek.

Yarışmaya katılmak isteyen öğrencilerin, başvuru formunu doldurarak eserleriyle birlikte [email protected] adresine göndermeleri gerekiyor.

Başvurular ayrıca https://cb.gov.ct.tr/tr/siir_yarismasi web sayfası üzerinden de yapılabilecek.