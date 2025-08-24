Ülke genelinde dün yapılan trafik denetimlerinde 294 sürücü rapor edildi 44 araç trafikten men edildi.

Polis açıklamasına göre, bin 805 araç sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde, 144’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 21’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 26’sı trafik ışıklarına uymamak, 7’si sigortasız araç kullanmak, 27’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 12’si muayenesiz araç kullanmak, 1’i tehlikeli sürüş yapmak, 1’i koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak, 1’i polisin dur emrine uymamak ve 54’ü diğer trafik suçlarından rapor edildi.