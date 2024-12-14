Geçtiğimiz yıllarda 550’nin üzerinde çocuğun biyolojik babası olduğunu itiraf ederek dünyada gündem olan Jonathan Jacob Meijer, yeniden gündem oldu. 43 yaşındaki Hollandalı, kanuni sınırlamalara aykırı şekilde yalan beyanda bulunarak bağışladığı spermler ile 550’nin üzerindeki çocuğun biyolojik babası olmuştu.

KADINLARI HAMİLE BIRAKMASI MAHKEME KARARIYLA YASAKLANDI

Lahey Bölge Mahkemesi, 2023 yılında aldığı karar ile şehirdeki ensest doğum korkusunu gerekçe göstermiş ve Meijer’in sperm bağışı yapmasını yasaklamıştı.

İnternette popülerleşen hikaye, dünyanın en büyük dijital içerik üreticilerinden Netflix’in de dikkatinden kaçmadı. Meijer’in hayatını konu edinen ‘1000 Çocuklu Adam’ isimli bir belgesel çeken Netflix, 43 yaşındaki Meijer ile mahkemelik oldu.

Bağışlanan spermleri kullanan aileler, Meijer’in yalan beyanları nedeniyle söz konusu spermlerin yalnızca birkaç aile için kullanılabileceğini düşünüyordu. Ancak gerçeği uğradıktan sonra Netflix belgeseline konuşan ve kendilerini ‘Kandırılmış ve ihanete uğramış’ hissettiklerini belirten aileler, 43 yaşındaki müzisyen hakkında davacı oldu.

Netflix belgeselinde konuşmayı reddeden Meijer, hakkındaki söylentilerin artmasının ardından BBC’ye açıklama yaptı. Belgeselin kasıtlı şekilde manipüle edildiğini ve 550 aile arasından yalnızca mutsuzluk yaşayan birkaç aileye yer verildiğini aktaran Meijer’e yanıt ise belgeselin yapımcısından geldi.

43 yaşındaki adam, yüzlerce çocuğun babası olmasının ‘sakıncalı’ bir durum olmadığını söyleyerek, “Netflix’in yardım ettiğim 225 aile arasından mutsuz olan beş aileyi seçme konusunda harika bir iş çıkardığını düşünüyorum. Diğer aileler size kesinlikle başka bir şey söyleyecektir.” ifadelerini kullandı.