Türkiye’nin köklü üniversitelerinden Elazığ Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, 1983 yılı mezunu sınıf arkadaşı veteriner hekimler, mezuniyetlerinin 41’nci yıl buluşmasını eşleri ile birlikte KKTC’de gerçekleştirdiler.

Türkiye’de çeşitli illerde görev yaptıktan sonra emekli olan veya halen aktif çalışma hayatını sürdüren sınıf arkadaşlarının buluşması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 41’nci yıl dönümü ile örtüşmesi, geziye unutulmaz bir tarihsel boyut da kazandırmış oldu.

ÜLKENİN TARİHİ YERLERİ ZİYARET EDİLDİ

14,15,16, 17 Kasım günleri eşleri ile birlikte Girne Öğretmenevi’nde konaklayan 30 kişilik grup, Girne, Lefkoşa, Mağusa, İskele, Güzelyurt, Lefke ilçelerindeki tarihsel mekânları, şehitlikleri ve anıtları gezdiler.

Grubun sınıf arkadaşlarından biri olan veteriner hekim Canan Tayhani ve eşi Doç. Dr. İhsan Tayhani de geziye eşlik ettiler. Kıbrıs tarihine ilişkin pek çok çalışması olan Doç. Dr. İhsan Tayhani, gezilen yerler hakkında konukları bilgilendirdi.

DR. KÜÇÜK MÜZESİ’NE ZİYARET

Gezi kapsamında ziyaret edilen Dr. Fazıl Küçük Müzesi konukları mest etti. 16 Kasım günü gerçekleşen ziyarette Dr. Fazıl Küçük Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Dr. Rifat Siber’in, Dr. Fazıl Küçük Müzesi’ndeki kapsamlı bilgilendirmesi ve görsel sunumu, konukları çok etkilerken ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Küçük’ü yakından tanımaları grup üyelerini mutlu kıldı.

Kültürel boyutu da olan bu buluşma programında, sınıf arkadaşları 41 yıl önceki öğrencilik anılarına dönerek yaşam sevinçlerini çoğaltmış oldular ve 18 Kasım’da adadan ayrıldılar.