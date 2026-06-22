Ulusal Birlik Partisi (UBP), kuruluşunun 50’nci yılı etkinlikleri kapsamında düzenlediği Anneler ve Babalar Günü programında partilileri, aileleri ve vatandaşları aynı çatı altında buluşturdu. Birlik ve beraberlik mesajlarının öne çıktığı gecede, UBP’nin yarım asırlık mücadelesi, aile değerleri ve ülkenin geleceğine yönelik vizyonu güçlü şekilde vurgulandı.

Beşinci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar etkinlikte yaptığı konuşmada, UBP’nin 50’nci yılı kapsamında düzenlenen böylesine anlamlı bir organizasyonda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gecenin final konuşmasını yapan UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel ise hem hükümetin icraatlarını hem de UBP’nin gelecek vizyonunu anlattı.

Etkinliğin yalnızca Anneler ve Babalar Günü’nü kutlamak amacıyla değil, aynı zamanda birlik ve dayanışmayı pekiştirmek için düzenlendiğini belirten Üstel, anne ve babaların çocuklarının geleceği için gösterdiği fedakârlığın kendilerine de ilham verdiğini söyledi.

Hükümet olarak halk, gençler ve ülkenin geleceği için çalıştıklarını ifade eden Üstel, gençlere yönelik sosyal konut projeleri, kırsal kesim arsaları, İlk Evim kredileri, istihdam politikaları ve girişimcilik destekleriyle önemli adımlar attıklarını kaydetti.

Eğitim alanında yeni okulların yapıldığını ve mevcut okulların yenilendiğini belirten Üstel, kadınların çalışma hayatında daha güçlü yer alabilmesi amacıyla Cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 100’e varan sosyal sigorta prim desteklerini hayata geçirdiklerini söyledi.

UBP’nin yalnızca bugünün değil, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin partisi olduğunu vurgulayan Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunda ve gelişiminde UBP’nin tarihi bir rol üstlendiğini ifade etti.

SAĞLIKTAN EĞİTİME, ULAŞTIRMADAN ENERJİYE DEV YATIRIMLAR

Göreve geldiklerinde yıllardır tamamlanamayan projeler ve bekleyen yatırımlarla karşı karşıya olduklarını söyleyen Üstel, istikrarı sağlayarak bu projeleri tek tek hayata geçirdiklerini belirtti.

Sağlık, eğitim, ulaştırma, tarım, enerji ve altyapı alanlarında önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini ifade eden Üstel, yeni hastanelerin yapımının sürdüğünü, çok sayıda okulun hizmete açıldığını, yeni yolların ülkeye kazandırıldığını ve Yeni Ercan Havalimanı’nın halkın hizmetine sunulduğunu anlattı.

Sosyal konut projelerinin başlatıldığını, enerji alanında önemli mesafe kat edildiğini ve doğalgaz konusunda ilk imzaların atıldığını belirten Üstel, hükümetin performansını şu sözlerle özetledi:“40 yılın işini 4 yıla sığdırdık.”

Konuşmasında yaklaşan seçim sürecine de değinen Üstel, seçim hazırlıklarının başladığını belirterek vatandaşla doğrudan temas kuracaklarını söyledi.

“Mahalle mahalle, köy köy dolaşacağız. Vatandaşlarımızla birebir buluşacağız. Yaptığımız hizmetleri anlatacağız” diyen Üstel, UBP’nin birlik içinde hareket ettiği sürece karşısında hiçbir gücün duramayacağını ifade etti.

Üstel “Bizim gailemiz makam değil hizmettir. Bizim sevdamız devletimiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’dir.UBP çalışıyor, UBP başarıyor" dedi.