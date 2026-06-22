Halkın Partisi (HP) dün Girne çarşısını ziyaret ederek hem esnafla hem de vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyaret bağlamında konuşan Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Halkın Partisi’ne yönelik ilginin arttığını savundu.

“Halkın Partisi halkın teveccühü ile yakaladığı bu ivmeyle daha da motive olarak ve daha da fazla çalışarak sandıktan güçlü şekilde çıkacaktır, buna gerçekten inanıyoruz ve sokakta da bunu görüyoruz.” diyen Özersay, sokağın nabzının kendilerini daha da motive ettiğini söyledi.