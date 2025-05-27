Okul Sporları Artistik Cimnastik Türkiye Birinciliği Müsabakaları kapsamında Bolu’da bulunan Hasan Sapsızoğlu Başkanlığındaki KKTC Cimnastik Federasyonu heyeti, şampiyona öncesinde Bolu İl Spor Müdürü Emrullah Güler’e ziyarette bulundu.

Ziyarette, Hasan Sapsızoğlu’nun yanı sıra KKTC Cimnastik Federasyonu yönetim kurulu üyeleri ile KKTC Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Denetmenleri Abdullah Sultanoğlu ve Yrd. Doç. Dr. Osman Vaiz de yer aldılar.

Hasan Sapsızoğlu, karşılıklı hediye takdiminin de yapıldığı ziyarette yaptığı konuşmada, Bolu İl Spor Müdürü Emrullah Güler ile ekibine, çocuklarımıza kendilerine gösterilen ilgi, alaka ve desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Bolu İl Müdürü Emrullah Güler ise heyetin ziyaretinin ve değerli hediyelerinin kendilerini onurlandırdığını söylerken, heyetimize teşekkür edip, iş birliği ve dostluğun artarak devam etmesini temenni etti.