Çin'de bulunan Henan Kuangshan Crane isimli şirketin patronu Cui Peijun, yıl onun partisine 26 milyon nakitle geldi.

Ortaya kurulan 800 masaya dağıtılan paranın etrafını çalışanlar sardı. Ortadaki paradan işaret verildiğinde "Taşıyabildiğiniz kadarını alın" diyen patron personeli sevinçten çıldırttı. Emekli ve memur maaşlarının açlık sınırının altında olduğu ülkemizde böyle jetler görmeye alışık değiliz. Ancak Çinli patronun parayı dağıtma usulü de ilginç olunca basın partiye ilgi gsterdi. Tabi yine şirketinin ismi dünyanın manşetlerinde geçen patron da kazanmış oldu.

7 BİN KİŞİ 'KAPIŞ' YAPTI

Peijun'un 7 bin çalışanına dağıttığı paralardan en çok toplayabilenlerin 13 bin dolar kadar para aldığı iddia ediliyor. 13 Şubat'ta düzenlenen etkinlikte çalışanlar da, "taaşıybilecekleri kadar para alacaklarını bilmiyordu. Bu nedenle onlar da çok şaşırdı. Önceki yıllarda çamaşır makinesi ve benzeri ürünleri dağıtan şirketin patronu, "Önceki yıllarda kolye ve yüzük dağıtırdık, şimdi nakit parayı getirip herkese 20.000 yuan veriyoruz" dedi.

38 MİLYON DOLAR KARIN 24 MİLYONUNU DAĞITMIŞTI

İkramiye dağıtımının alışılmadık yöntemi hakkında ise patron, "Bazı insanlar neden parayı doğrudan hesaplarına aktarmadığımızı soruyor, ama bu şekilde sadece rakamlardan ibaret oluyor" dedi. Peijun, şirketin hisselerinin %98,88'ine sahip ve temettülerinin büyük bir kısmını çalışanlarına geri veriyor. Vinç üretimi ve kiralaması yapan şirket, 2002 yılında kuruldu ve 130'dan fazla ülkede faaliyet gösteriyor. Şirket 2024 yılında da, 38 milyon dolarlık net kar elde etmiş ve bunun yaklaşık 24 milyon doları çalışanlara dağıtılmıştı.