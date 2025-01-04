Hong Kong'dan Los Angeles'a gerçekleştirilen bir uçuş, bilim kurgu filmlerini aratmayan bir olaya sahne oldu. 1 Ocak 2025'te Hong Kong’dan havalanan uçak, saat farkı ve Uluslararası Tarih Çizgisi’nin etkisiyle Los Angeles’a 31 Aralık 2024’te iniş yaptı.

YOLCULAR 'ZAMANDA YOLCULUK' YAŞADI

Uçakta bulunan yolcular, bir günde iki farklı yıl yaşamanın heyecanını deneyimledi. 2025 yılına adım attıkları Hong Kong'dan ayrıldıktan sonra, Los Angeles’a vardıklarında kendilerini yeniden 2024’ün son saatlerinde buldular.

Cathay Pacific Havayolları’na ait CPA880 sayılı uçuş, yılın en ilginç hikayelerinden birine imza attı. 1 Ocak 2025 tarihinde saat 00.25’te Hong Kong'dan kalkan uçak, Pasifik Okyanusu'nu aşarak yerel saatle 31 Aralık 2024 saat 20.55’te Los Angeles’a iniş yaptı.

Bu durum, aslında saat dilimleri arasındaki fark ve tarih çizgisinin geçtiği bölgelerde sıkça karşılaşılan bir gerçeklik. Hong Kong, Los Angeles’tan tam 16 saat ileride bulunuyor. Uçak, bu zaman farkı ve yaklaşık 12 saatlik uçuş süresi nedeniyle takvimlerin 2024 yılını gösterdiği bir zamana iniş yaptı.