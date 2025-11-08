Gelir ve Vergi Dairesi, 2024 yılı gelir vergisi beyanında bulunan gerçek kişilere ait listeyi yayımladı. Listenin zirvesinde 170 milyon 12 bin 298 TL gelir beyan eden Tahir Topal yer aldı. Topal’ın ödediği vergi tutarı 54 milyon 711 bin 261 TL olarak kayıtlara geçti.

İkinci sırada İnci Doygundağ, 51 milyon 626 bin 801 TL’lik gelir ve 16 milyon 653 bin 437 TL’lik vergi beyanıyla yer aldı.

Üçüncü sırada ise Gaye Boyacı Menteş, 137 milyon 396 bin TL gelir ve 12 milyon 206 bin TL vergi beyanıyla listede yer buldu.