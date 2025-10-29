Fileleftheros gazetesi, Rum Bakanlar Kurulu’nun 20 Mayıs 2025 tarihli kararıyla, 1974 Barış Harekatı’nda savaşırken ölen Yunan askerlerinin çocuklarına,onları onurlandırmak amacıyla vatandaşlık verilebilmesini sağlayacak bir düzenlemeyi Rum Meclisi’ne gönderdiğini yazdı.

Gazete, Rum Bakanlar Kurulu’nun “Kamu Çıkarı Sebebiyle Onursan Vatandaşlık ve Yabancı İş İnsanlarının veya Yatırımcıların Vatandaş Yapılması Kanun Düzenlemesi 2025” isimli düzenlemeyi onayladığını ve Rum İçişleri Bakanı’nı, söz konusu düzenlemeyi meclise sunmakla yetkilendirdiğini aktardı.

Söz konusu düzenlemeyle, Barış Harekatı sırasında ölen Yunan asker ve subayların çocuklarına onursal vatandaşlık verilmesinin önünün açılacağı, ayrıca Güney Kıbrıs’a fayda sağlayan sanatçılara da onursal vatandaşlık verilebileceği belirtilen haberde düzenlemenin mecliste onaylanması halinde Bakanlar Kurulu’nun, Yunan askerlerinin çocuklarına onursal vatandaşlık verme yetkisini elde edeceği vurgulandı.

Haberde, Barış Harekatı sırasında ölen subay sayısının 18, asker sayısının ise 70 olduğu ifade edildi; yasal düzenlemeden faydalanabilecek kişilerin sayısına ise yer verilmedi.