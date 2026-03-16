Lefkoşa, Girne, Gazimağusa, Güzelyurt, İskele, Lefke ve Boğaz Şehitliği'nde yer alacak törenlerde, konuşmalar yapılacak, şiirler okunacak, şehitlerin mezarlarına çiçek bırakılacak.

-Boğaz Şehitliği

18 Mart Şehitler Günü dolayısıyla Boğaz Şehitliği'nde saat 10.00'da düzenlenecek tören, çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak.

Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekileceği törende, daha sonra günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılacak.

Şehitlik Özel Defteri’nin imzalanmasıyla devam edecek törende, Anıtkabir’e sunulmak üzere Boğaz Şehitliği’nden alınan toprak, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’ye teslim edilecek.

Tören, Cumhurbaşkanı Erhürman’ın konuşmasının ardından, şehitliğin gezilmesi ve kabirlere çiçek bırakılmasıyla sonra erecek.

-Lefkoşa

Lefkoşa'da gerçekleştirilecek tören, Tekke Bahçesi Şehitliği'nde saat 09.30'da çelenklerin şehitliğe sunulması ile başlayacak. Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesiyle devam edecek törende, Şehitlik Özel Defteri imzalanacak.

Törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Girne Bölge Başkanı Ersoy Talu ve I. Piyade Alay Komutanlığından Piyade Teğmen Ahmet Cin tarafından yapılacak.

-Gazimağusa

Gazimağusa’daki tören, Çanakkale Şehitliği'nde saat 09.30’da çelenklerin protokol sırasına göre sunulmasıyla başlayacak.

Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekileceği törende, Namık Kemal Lisesi öğretmeni Münür Çavuşoğlu ve Gazimağusa Merkez Komutanlığından P. Ütğm. Tahir Kaçar birer konuşma yapacak ardından şiir okunacak.

Törende şehitler için dua okunup, şehitlik ziyaret edilecek.

-Güzelyurt

Güzelyurt Kaymakamlığı karşısındaki Atatürk Anıtı önünde yer alacak tören, saat 10.00'da yapılacak.

Anıta çelenklerin konulması ve saygı duruşu, saygı atışı ile İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayacak törede, konuşmalar yapılacak ve şiir okunacak.

-İskele

İskele'deki tören, Larnaka Şehitleri Anıtı önünde saat 11.00'da başlayacak. Protokol sırasına göre anıta çelenklerin konulacağı tören, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam edecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı adına Hava Savunma Teğmen İdiris Kalkan tarafından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapılacak törende, Muharrem Döveç Ortaokulu ve İskele Ticaret Lisesi’nden öğrenciler şiir okuyacak. Tören sonunda şehitler için dua da okunacak.

-Lefke

Lefke Kemal Özalper Şehitliği'nde düzenlenecek tören saat 09.30'da çelenklerin anıta sunulması ile başlayacak.

Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Şehitlik Özel Defteri’nin imzalanacağı törende, 14. Mknz. P. Alay Komutanlığı’ndan P. Üstteğmen Halil Bedir günün anlam ve önemini belirten konuşma yapacak.

Lefke İstiklal İlkokulu Öğretmeni Aselya Ustam’ın kaymakamlık adına bir konuşma gerçekleştireceği törende, Lefke İstiklal İlkokulu öğrencileri de şiirler okuyacak.

-Girne

Girne'deki tören, Karaoğlanoğlu Şehitliği'nde saat 10.00'da başlayacak. Törende, saygı duruşu ve saygı atışının ardından İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.

Törende, konuşma yapılacak, şiir okunacak ve şehitlik gezilerek kabirlere çiçek bırakılacak.