KKTC Merkez Bankası bültenine göre, bankacılık sektörünün aktif toplamı 2025 yılının Haziran ayı sonunda mart ayına göre yüzde 12,72 artarak 410.021,6 milyon TL’ye yükseldi. 2025 yılı Haziran ayı itibarıyla sektörün brüt krediler toplamı 168.812,5 milyon TL, mevduat toplamı ise 320.088,8 milyon TL oldu.

2025 yılının ikinci çeyreğinde, sektörün aktif toplamı içerisindeki en büyük pay, yüzde 41,17 ile brüt kredilere ait oldu. Brüt kredileri sırasıyla yüzde 32,13’lük payla nakit ve nakit benzeri kalemler, yüzde 17,10’luk payla MDC ve yüzde 9,60’lık payla diğer aktifler kalemi takip ediyor. 2025 yılı Haziran ayı itibarıyla, pasif toplamının yüzde 78,07’si mevduat, yüzde 10,90’ı öz kaynaklar, yüzde 4,93’ü bankalara borçlar ve yüzde 6,10’u ise diğer pasifler kalemlerinden oluşuyor.

2025 yılı Haziran ayı itibarıyla kredi türleri içerisinde işletme kredileri 120.052,6 milyon TL ile ilk sırada, tüketici kredileri ise 28.550,6 milyon TL ile ikinci sırada yer alıyor. 2025 yılının ikinci çeyreğinde mevduatın 84.950,4 milyon TL’si Türk Parası (TP) cinsinden, 235.138,4 milyon TL’si ise Yabancı Para (YP) cinsinden olup, bir önceki çeyreğe göre TP cinsinden mevduatta yüzde 17,08, YP cinsinden mevduatta ise yüzde 12,07 artış gerçekleşti.

Bültende yer alan diğer veriler şöyle:

“2024 yılının aynı dönemiyle kıyaslandığında, 2025 yılı Haziran ayı itibarıyla TP mevduatın toplam mevduat içerisindeki payı yüzde 20,68’den yüzde 26,54’e yükselmiştir. 2024 yılının aynı dönemiyle kıyaslandığında 2025 yılı Haziran ayı itibarıyla YP kredilerin toplam krediler içerisindeki payı yüzde 66,9’dan yüzde 71,42’ye yükselmiştir. TP mevduatın, Tahsili Gecikmiş Alacaklar (TGA) hariç TP krediye dönüşüm oranı 2025 yılı Haziran ayı itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 78,37’den yüzde 55,11’e gerilemiş, YP mevduatın, TGA hariç YP krediye dönüşüm oranı ise yüzde 41,30’dan yüzde 49,75’e yükselmiştir. Bankacılık sektörünün öz kaynakları 2025 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 83,97 artış göstererek 44.705,9 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 2025 yılı Haziran itibarıyla sektöre ait TGA / brüt krediler oranı bir önceki çeyrek döneme göre yüzde 3,28’den yüzde 2,97’ye geriledi.