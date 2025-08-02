Yeniboğaziçi Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen 14. Pulya Festivali, bu yıl 15-24 Ağustos tarihleri arasında yapılıyor.

Bu yıl aynı zamanda 5. Uluslararası Halk Dansları Festivali de Pulya Festivali kapsamında gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Festival, 15 Ağustos Cuma günü saat 19:00’da Sinerji Market ve Belediye Binası önünden başlayacak kortejle açılacak, ardından saat 20:30’da festival alanında resmi açılış töreni yapılacak. Törenin hemen sonrasında 15 Ağustos Devlet Piyangosu Çekilişi canlı yayında noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Festivalin ilk gecesi, halk oyunları gösterileri ve gençlerin sevgilisi Burak Bulut konseriyle taçlanacak.

Festivalin ikinci gününde Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Turnuvası ile sporun heyecanı yaşanacak, akşam ise değerli besteci Erhan Alihan ve Anadolu rock müziğinin güçlü sesi Murat Mermer sahne alacak.

Üçüncü gün, voleybol final maçlarının ardından Grup Armonila konseri ve Kültürlerin Kaynaşması Gecesi ile devam edecek.

Dördüncü gün Foto Özay sponnsorluğuyla düzenlenen çocuklara özel fotoğraf yarışması ödül töreni, mini disko, halk dansları, Paw Patrol sahne şovu ve Moğol sirk gösterileri ile renklenecek. Gecenin finalinde sevilen sanatçı Sidar Karakuş sahne alacak.

Beşinci gün uluslararası katılımcılarla ülke tanıtımları, kostüm yarışmaları ve Miss & Mr. Festival ödül töreni düzenlenecek.

Altıncı günde Yıldızlasr Futbol Turnuvası, Karadenizliler Gecesi ve Karadeniz müziğinin sevilen ismi Selçuk Balcı’nın konseri izleyicilerle buluşacak.

Yedinci gün Cem Davran, Celil Nalçakan ve Onur Özaydın gibi Türkiye’nin sevilen usta oyuncularıyla sahnelenecek olan “Üçü Bir Arada” adlı iki perdelik komedi oyunu tiyatro severler ile buluşacak.

Sekizinci gün ise jonglör ve ateş şovlarıyla heyecan doruğa çıkacak, ardından alternatif müziğin sevilen ismi Can Ozan sahne alacak.

Dokuzuncu gün sabah saatlerinde plaj futbolu müsabakaları, akşam ise Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği Korosu ve Coşkun Demir konseri ile süslenecek.

Festivalin kapanış günü, sportif yarışmalar, Yeniboğaziçi Kadınlar Derneği Aytotoro Tavası Yemek Yarışması, saat 21:00’de Ceren Özdemir ile Perküsyon gösterisinin ardından, saat 22:00’de Türkiye’nin güçlü seslerinden Aşkın Nur Yengi’nin konseriyle muhteşem bir final yapılacak.