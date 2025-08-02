KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, Türkiye Cimnastik Federasyonu (TCF) Başkanı Suat Çelen ve yönetim kurulu üyelerinin ziyaretleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Hasan Sapsızoğlu’nun açıklamaları şöyle:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cimnastik Federasyonu olarak, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ve değerli yönetim kurulu üyelerini ülkemizde ağırlamaktan büyük bir onur duyduk.

Gerçekleşen bu anlamlı ziyaret, iki federasyon arasında uzun süredir devam eden kardeşlik ve iş birliğini daha da ileriye taşımış; ortak bir spor vizyonu çerçevesinde geleceğe yönelik güçlü adımlar atılmasına vesile olmuştur. Türkiye Cimnastik Federasyonu’nun bugüne dek bizlere sunduğu kararlı destek ve iş birliği anlayışı, federasyonumuzun gelişim yolculuğuna her zaman yön vermiştir.

Ziyaret kapsamında, her zaman çocuklarımıza destek olan Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçimiz Ali Murat Başçeri’ye de nezaket ziyaretinde bulunduk.

Bu kıymetli temaslar; yalnızca mevcut ilişkileri derinleştirmekle kalmamış, aynı zamanda çocuklarımıza ve gençlerimize daha nitelikli spor olanakları sunmak ve uluslararası düzeyde daha güçlü temsil sağlamak adına bizlere yeni bir vizyon kazandırmıştır.

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen olmak üzere, yönetim kuruluna, Ömer Osman Demirbaş’a, Ali Murat Başçeri’ye ve emeği geçen tüm paydaşlara, federasyonumuz ve ülkemiz adına en içten teşekkürlerimizi sunar; birlikte daha büyük başarılara imza atacağımıza olan inancımızı vurgularız.”