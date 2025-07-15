Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, Güney Mesarya Sosyal Tesisleri’nde basın toplantısı düzenleyerek festival ile ilgili bilgi verdi.

Bölgede yürütülen pek çok projeye dikkat çeken Bülent Bebek bu çalışmaların süratle devam edeceğini vurguladı.

Bebek, bölgeye yeni projeler kazandırmak yanında, kültür sanat alanında yenilikler yapmaya da özen gösterdiklerini anlattı.

Bu yıl festivalde 5 ülkeden konuk ekipler, Türkiye’den iki sanatçı ve yerli grupların yer alacağını anlatan Bebek, amaçlarının ülkenin tanıtımına katkı sağlamak olduğunu söyledi.