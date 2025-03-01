İngiltere'nin Derbyshire kentinde yaşayan 105 yaşındaki Hilda Jackson, doğum gününü akranlarından çok daha farklı bir şekilde kutladı. Bakımevinde düzenlenen partide DJ, rave ışıkları, UV boyalar ve ışıklı çubuklarla dans eden Hilda, gençlere taş çıkarttı.

Doğum günü sabahına BBC Radyo'nun konuğu olarak başlayan Hilda, "Her anın tadını çıkarıyorum. Harika bir şey. Hayatımın her dakikasının tadını çıkardım. Ölene kadar da eğlenmeyi bırakmayacağım" diye konuştu.

Hilda'nın ikamet ettiği Holbrook Hall Bakımevi'nin çalışanları, Hilda'nın her zaman dans etmeyi sevdiğini ve hayatını dolu dolu yaşadığını belirtti. Parti, dans müziklerinin yanı sıra geleneksel şarkılar, lezzetli yiyecekler ve içeceklerle şekillendi.

Doğum günü için birçok kişinin kart gönderdiği Hilda, Kraliyet Ailesi'nden gelen özel bir kart alınca şaşkınlığını gizleyemedi. "Bunu asla beklemiyordum. Büyük bir sürpriz oldu" dedi.

Çalışanlara ve arkadaşlarına neşe kaynağı olan Hilda'ya uzun yaşamının sırrı sorulduğunda ise cevabı netti: "Bir sırrım yok. Sadece günü geldiği gibi yaşıyorum ve devam ediyorum."