Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun, Türkiye’nin Sivas ilinden ithal edilen patateslerin satışlarının devam ettiğini açıkladı. Uzun, 9 Kasım Pazartesi günü ülkeye bir başka 100 ton patatesin daha geleceğini söyledi.

Fahiş fiyat artışlarının engellenmesi amacıyla başlatılan satışlar, TÜK’ün Gazimağusa patates paketleme merkezi, Kumyalı, İskele, Geçitkale, Akdoğan, Lefkoşa (Tarım Bakanlığı yanı) ve Güzelyurt şubelerinde sürüyor.

Kıbrıs Postası tvye konuşan Uzun, patates satışının hızlı bir şekilde ilerlediğini vurguladı. İlk iki gün içerisinde 14 ton patatesin satış noktalarına ulaştığını belirten Uzun, "Bugün itibariyle Geçitkale, Akdoğan, Lefkoşa ve Güzelyurt’a toplam 11,5 ton patates gönderildi. Merkez depolardan ise 2 tonluk satış yapıldı. Her bir satış noktası için 10 kiloluk paketler halinde satış gerçekleştirildi" dedi.

Gazimağusa depolarında rahatlama yaşandığını belirten Uzun, "Gazimağusa depomuzda herhangi bir yığılma yaşanmadı, bu bölgede rahatlama gözlemleniyor. Diğer bölgelerde de yığılma beklemiyoruz" dedi. Uzun ayrıca, 25 ton sebze ve meyve toptancılarına dağıtıldığını, 15 ton daha dağıtılacağı bilgisini verdi.

Şu ana kadar 40 ton patatesin 132 satış noktasına teslim edildiğini açıklayan Uzun, "İskele ve Kumyalı şubelerine de patates vermek üzere hazırlık yapıyoruz" diye ekledi.