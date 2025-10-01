Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın girişim ve desteğiyle halk için verdikleri bir sözü daha yerine getirdiklerini açıkladı. Üstel, hükümet olarak sosyal devlet anlayışı doğrultusunda halkın refahını artıracak destekleri hayata geçirdiklerini belirtti.

Başbakan Üstel’in verdiği bilgilere göre, toplam 10 bin 813 vatandaş, 84 milyon 586 bin TL tutarında nakdi destek alacak. Bu kapsamda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi aracılığıyla sosyal yardım, koruyucu aile, Cemile yardımı, şehit ebeveyni, şehit eşi, şehit çocukları (Şampiyon Melekler dahil), malul gazi ve malul vatandaşlardan oluşan 4 bin 958 kişiye toplam 49 milyon 456 bin TL ödeme yapılacak.

Ayrıca Çalışma Dairesi’nden engelli maaşı alan 5 bin 855 kişiye toplam 35 milyon 130 bin TL destek sağlanacak. Üstel, hükümet ile Cumhurbaşkanlığı arasındaki uyum ve siyasi istikrar sayesinde yalnızca sosyal yardımların değil, büyük projelerin de birer birer hayata geçirildiğini vurguladı.

“Biz laf değil iş üretiyoruz, durmak yok, hizmete devam” diyen Üstel, halkına sahip çıkan, gençlerini, şehit ailelerini ve engellileri unutmayan bir hükümet olmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.