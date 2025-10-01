Yenidüzen Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mert Özdağ ile Yazı İşeri Müdürü Ertuğrul Senova, "Türk İntikam Tugayı" imzalı bir mektupla tehdit edildi.

Gazetenin danışma bölümündeki masaya, muhtemelen akşam saatlerinde bırakılan söz konusu mektupta, "Gazete Uyarı: Ertuğrul ve Mert, böyle giderse sonunuz gelecek" ifadeleri yer aldı.

Söz konusu gelişme üzerine Özdağ ve Senova, Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adlı Şube'ye giderek ifade verdi, şikayetçi oldu.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mert Özdağ şöyle dedi:

“Böyle giderse sonunuz gelecek"

Her gün olduğu gibi gazeteye geldik. Yazılar, haberler, tartışmalar… Bu kez farklı birşey vardı. Girişteki danışmanın üzerinde bir mektup bulduk. Muhtemelen gece karanlığında binamıza kadar gelip bırakmışlar. Kağıtta yazanlar, buz gibi soğuktu:

“Gazete Uyarı: Ertuğrul ve Mert, böyle giderse sonunuz gelecek.”

Altında “Türk İntikam Tugayı” imzası vardı.

Bir an birbirimize baktık. Şaşkındık, öfkeliydik ama en çok da kararlıydık. Çünkü biz kimseyle kişisel bir husumet içinde değiliz. Tek yaptığımız işimizi yapmak: gazetecilik. Demek ki, yazdıklarımız, söylediklerimiz, savunduğumuz değerler birilerini rahatsız etmişti.

Hiç tereddüt etmedik. Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne gidip Adli Şube’de ifademizi verdik, şikâyetçi olduk. Evet, bu bir tehditti. Evet, bizi korkutmak istediler. Ama biz biliyoruz ki susmak, gerçeği karanlığa gömmek demektir.

Biz susmayacağız. Çünkü bu sadece bizim meselemiz değil, toplumun hakikati öğrenme hakkı. Ve biz, o hakikat için yazmaya, konuşmaya devam edeceğiz.

Karanlığa teslim olmayacağız.

GAZETECİLER BİRLİĞİ’NDEN KINAMA

Öte yandan Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), Yenidüzen Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mert Özdağ ile Yazı İşleri Müdürü Ertuğrul Senova’ya yönelik ölüm tehdidini kınayarak, yetkili mercilere derhal harekete geçip, gerekli tüm tedbirleri alma çağrısı yaptı.

KTGB Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Mert Özdağ ile Ertuğrul Senova’nın, “Türk İntikam Tugayı” imzasıyla ölüm tehdidi içeren bir mesaj aldığı belirtilerek, “Gazete uyarı: Ertuğrul ve Mert, böyle giderse sonunuz gelecek” denilen mesajla tehdit edildiği kaydedildi.

“Gazetecilere yönelik bu tür tehditleri kabul etmiyoruz. Bir gazetecinin, mesleğini yerine getirdiği için ölümle tehdit edilmesi kesinlikle kabul edilemez” denilen açıklamada, basın özgürlüğü, kamuoyunun doğru haber alma hakkı ve gazetecilerin can güvenliğini hedef alan her türlü saldırı kınandı.

-“Yetkili merciler derhal harekete geçmeli”

Açıklamada, olayla ilgili olarak yetkili mercilerin derhal harekete geçmesi, tehdidin kaynağının tespit edilmesi, faillerin adalet önüne çıkarılması ve tehdit altındaki meslektaşlarının güvenliğinin sağlanması için gerekli tüm tedbirlerin alınması talep edildi.

Güvenlik güçlerinin ve ilgili kurumların, olası risklere karşı daha organize ve etkin hareket etmesi gerektiğine inanç belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Tek amacı haber yapmak ve gerçeği kamuoyuna ulaştırmak olan basın emekçilerine yönelik tehdit, hakaret ve siyasi baskıya asla prim vermeyeceğimizi; hak ve özgürlüklerin korunması için yasal ve mesleki tüm girişimlerle kararlı bir şekilde mücadele edeceğimizi bir kez daha duyururuz.”