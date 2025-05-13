Öztürkler, “Türkiye’de yıllardır süren şiddet, acı ve gözyaşının ardından atılan bu tarihi adım, barış ve kardeşlik içinde bir gelecek kurma umutlarını güçlendirmiştir” dedi.

Ziya Öztürkler, açıklamasında şunları kaydetti:

“Anavatanımızın tüm vatandaşlarının barış, güvenlik ve demokrasi içinde yaşama hakkının çok değerli olduğunu biliyor ve bu bağlamda silahlı çatışmaların sona ermesi ve terörün son bulması yönünde atılan her adımı çok kıymetli buluyorum.

Atılan bu tarihi adımın, başta Anavatanımızdaki şehit aileleri ve terörden zarar gören tüm yurttaşlarımız olmak üzere, Türk milletinin ortak yaralarını saracak bir sürecin başlangıcı olmasını temenni ediyorum.

Başta Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere, Anavatanımız hükümeti ve devletinin teröre karşı yıllardır kararlılıkla yürüterek verdiği mücadelenin meyvesi olan bu gelişmenin, yeni bir dönemi başlatmasını diliyorum.”