Güzelyurt Kaza Mahkemesi Yargıcı Gülay Uğur huzurunda görüşülen bugünkü duruşmada, Başsavcılık adına Savcı Yardımcısı Fatma Damdelen, avukatlar Doğa Zeki adına Özen Yapıcı ile Mustafa Asena Ofisi’nden Mustafa Uluğ hazır bulundu.

Mahkeme, “itham ve ilk tahkikat duruşması” için davanın 20 Şubat Perşembe gününe ertelenmesi emri verdi.

Bu arada, KSTU soruşturması kapsamında yargılanan okulun genel sekreteri ve hissedarlarından S.G. de mahkeme huzuruna çıkarıldı. Zanlı S.G. sahte diploma duruşmalarının tümünde diğer zanlılarla birlikte mahkemeye çıkarılacak.