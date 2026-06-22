Ülkedeki yükseköğretim kurumlarında kalite güvencesi süreçlerinin güçlendirilmesine yönelik düzenlenecek eğitim ve bilgilendirme programı saat 10.00’da Cumhurbaşkanlığı Beyaz Salon’da gerçekleştirilecek.

YÖDAK’tan yapılan açıklamaya göre, YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak’ın da yer alacağı eğitim programına, KKTC’de faaliyet gösteren üniversitelerin rektörleri, kalite komisyonu üyeleri, kalite koordinatörleri ile ilgili akademik ve idari yöneticiler katılacak.

Eğitim programında, üniversitelerin kalite güvence sistemlerinin geliştirilmesi, kurumsal akreditasyon süreçlerine ilişkin güncel uygulamaların paylaşılması ve uluslararası standartlara yönelik farkındalığın artırılması hedefleniyor.

- Hocanın: “Kalite güvencesi ve akreditasyonlarının tescillenmesi YÖDAK’ın temel hedefleri arasında”

Eğitime ilişkin değerlendirmelerde bulunan YÖDAK Başkanı Aykut Hocanın, yükseköğretimde kalite güvencesinin sağlanmasının, üniversitelerin Avrupa’da kurumsal olarak tanınmasının ve akreditasyonlarının tescillenmesinin YÖDAK’ın temel hedefleri arasında yer aldığını belirtti.

Etkinliğin, üniversitelerin kurumsal gelişimlerine önemli katkılar sağlayacağını ifade eden Hocanın, KKTC yükseköğretiminin uluslararası görünürlüğünü ve rekabet gücünü artırmanın ancak kalite odaklı yaklaşımın tüm kurumlarda benimsenmesiyle mümkün olacağını söyledi.

YÖDAK’ın bu doğrultuda ulusal ve uluslararası paydaşlarla iş birliğini kararlılıkla sürdürdüğünü kaydeden Hocanın, YÖKAK ile gerçekleştirilen ortak çalışmanın yükseköğretim sisteminin kalite odaklı dönüşümüne önemli katkılar sunacağına inandığını belirtti.