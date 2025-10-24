YÖDAK’tan verilen bilgiye göre, YÖDAK’ın üyeliği, ENQA Yönetim Kurulu’nun ardından, ENQA mevzuatı gereği Genel Kurul’da da onaylandı.
ENQA’nın 25’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 2025 Genel Kurulu ve Yıl Dönümü Etkinliği, 22–24 Ekim tarihleri arasında Brüksel’de gerçekleştirildi.
Brüksel Flaman Parlamentosu’nda gerçekleştirilen oturumlarda “Yükseköğretimde Kalite Güvencesinin Değeri”, “ESG’nin Küresel Bağlamda Yeri”, “Kalite Ajanslarında Yapay Zekâ Kullanımı” ve “Paydaş Katılımı” gibi konular ele alındı.
Toplantıya Avrupa genelinden çok sayıda kalite güvence kurumu katılırken, YÖDAK Başkanı Aykut Hocanın da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni temsilen yer aldı.
YÖDAK Başkanı Aykut Hocanın, etkinlik kapsamında ENQA yöneticileri ve Avrupa’daki kalite güvence kurumlarının temsilcileriyle bir araya gelerek, KKTC yükseköğretiminde kalite güvencesi sisteminin güçlendirilmesine yönelik uluslararası iş birliği olanaklarını değerlendirdiklerini belirtti.