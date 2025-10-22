YKP Sekretaryası, yazılı açıklama yaparak seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Açıklamada, Ersin Tatar'ın seçimi kaybettiği ve her şeyin ötesinde mevcut sistemin artık çare üretemediği bir dönemde önemli sayıda yurttaşın sandığa giderek tepki göstermesinin önemli bir gelişme olduğu kaydedildi.

Sonuçların, alternatif mücadele alanlarının yaratılmasına ihtiyaç duyulduğunu bir kez daha hatırlattığının ifade edildiği açıklamada, “Sisteme güvenin inkâr edilemeyecek kadar azaldığı koşullarda, toplumsal hareketin güçlendirilmesi ve sisteme karşı duruşun tabandan örgütlenmesi gerektiği tespiti ile YKP; toplumsal cinsiyet eşitliği, ekoloji, anti-militarizm, emek, özgürlük ve barış bağlamında sosyalist mücadelesini sürdürecektir.” ifadelerine yer verildi.

Partinin 30 Temmuz'daki Parti Meclisi toplantısında aldığı kararlara da değinilen açıklamada, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarına yönelik de eleştirilerde bulunuldu.

Açıklamada, “YKP, yeniden ve bir kez daha tüm Kıbrıs için bu memleket bizim vurgusu yapar.” denildi.

Tufan Erhürman’dan beklentilerinin Kıbrıs’ta federal bir anlaşma ile Kıbrıslıların yaşamlarını iyileştirip kolaylaştıracak adımlar olduğunun belirtildiği açıklamada, atılacak adımların takipçisi ve destekçisi olacakları kaydedildi.

“YKP; pratiğiyle barış, ekoloji, toplumsal cinsiyet eşitliği, anti-militarist, emek ilkeleri temelinden yaşamı savunmak için atılacak adımları destekleyeceğinin garantisini verir ve tam da bu sebeple umudun adresinin bu anlayış olduğunun altını çizer.” denilen açıklamada, Yeni Kıbrıs Partisi’nin rejimden umudunu kesen herkesi sokaktaki özgürlük mücadelesinin bir parçası olmaya çağırdığı kaydedildi.