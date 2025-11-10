“Yıltan Taşçı Akademi 4. Lefkoşa Fotoğraf Günleri, 13-17 Kasım tarihleri arasında Lefkoşa Sanat Merkezi’nde yapılıyor.

Akademi’den yapılan açıklamaya göre, EVSU Cypri Cola sponsorluğunda düzenlenen etkinliğe, Türkiye'den fotoğraf sanatçıları Âdem Meleke, Hasan Balcı, M. Serdar Şamlı, Aramis Kalay yanı sıra ARUCAD Rektör Yardımcısı Doç. Dr. İbrahim Dalkılıç konuk olacak.

Etkinlikte, Aramis Kalay 13 Kasım Perşembe günü “Aynı ama farklı /Farklı bakış açılarının fotoğrafa etkisi üzerine fikirler” konulu sunum yapacak.Aynı gün “Herkes bakar. Ne gördüğün, ne hissettiğindir” başlıklı atölye çalışması da gerçekleştirilecek.

Üç sunumun yapılacağı etkinliğin ikinci günü olan 14 Kasım Cuma günü ise, Adem Meleke “Fotoğrafça” Hasan Balcı fotoğrafın sanatla ilgisini ve M. Serdar Şamlı da fotoğrafta ışığın psikolojisini aktracağını bir sunum yapacak.

15 Kasım Cumartesi günü de Hasan Balcı “fotoğrafın sanatla ilgisi”; M. Serdar Şamlı “portre oluşturmanın mantığı” ve Adem Meleke de “sinematik kadraj” konularında atölye çalışmaları gerçekleştirecek.

Etkinliğe katılacak tüm fotoğrafçılar 16 Kasım’da Pazar günü Bellapais’te fotoğraf çekimi yapacak ve fotoğraflar Lefkoşa Sanat Merkezi’nde ustalar tarafından değerlendirilecek.

Etkinlik, 17 Kasım’da İbrahim Dalkılıç’ın “sub:liminal” sergisi ve “Hikâyeyi yakalamak” başlıklı sunumu ile son bulacak.