Mustafa Hacıali Yılmazköy spor kulübü başkanı Hüseyin Baflı, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Gönyeli-Alayköy belediye başkanı Hüseyin Amcaoğlu ve Yılmazköy muhtarı Mehmet Üçöz’ün katılımıyla, kulübümüzün ana sponsoru Mustafa Hacıali ltd.’yi ziyaret etti.

Ziyaret Yılmazköy Kulübü sosyal hedya hesabından şöyle paylaşıldı:

“Mustafa Hacıali Yılmazköy Spor Kulübü Başkanımız Sn. Hüseyin Baflı ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Sn. Hüseyin Amcaoğlu ve Yılmazköy Muhtarı Mehmet Üçöz ile birlikte ana sponsorumuz Mustafa Haciali Ltd. Şirketi Direktörlerini ziyaret ettik. Yaptıkları ve yapacakları katkılar için teşekkür edip plaket takdiminde bulunduk. Bu bağlamda toplantıda bizlere bilgileri ile yön veren, bizlere tecrübelerini aktaran, kulübümüzün sportif ve ekonomik anlamda daha ileri nasıl taşıyacağımızı konuştuğumuz bu ziyarette Okan Hacıali, Ali Hacıali ve Turgut Hacıali'ye kulübümüz ve camiamız adına çok teşekkür ederiz.”