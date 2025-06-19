Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Saydam U14 Ligi'nde final yolu 2.tur(Son 16) programı belli oldu.
Bugün başlayacak olan 2. Tur maçlarının programı ve bugün oynanacak maçların hakemleri açıklandı.
2. tur programı ve hakemleri şöyle:
20 HAZİRAN 2025, CUMA
18.00 İskele Cumhuriyet Stadı 1461 İskele Trabzonspor-Türk Ocağı(Selim Kaynarca)
18.00 Gazimağusa Canbulat Stadı Mağusa Türk Gücü-Zümrütköy(ali Eren Orçan)
18.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı Dumlupınar-Northernland Dipkarpaz(Hazar Zihni Özen)
21 HAZİRAN 2025, CUMARTESİ
18.00 Cihangir Stadı Cihangir-Lefke
18.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı Lapta-Gönyeli
18.00 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı Baf Ülkü Yurdu-Bellapais Tatlısu
22 HAZİRAN 2025, PAZAR
18.00 Zümrütköy Stadı Çetinkaya-A.Yeşilova
18.00 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı Doğan Türk Birliği-Serveroğlu Geçitkale