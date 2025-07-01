Yakın Doğu Koleji, 2024-2025 bahar döneminde mezun olan öğrencilerini, NEU Event Park’ta düzenlenen görkemli bir törenle geleceğe uğurladı. Geçen yıl 30’uncu yaşını geride bırakan Yakın Doğu Koleji, 26’ncı mezuniyet döneminde 100’e yakın öğrencisini geleceğe uğurladı. Mezunlar diplomalarını coşkuyla alırken aileler, öğretmenler ve davetliler gurur ve duyguyla dolu anlara tanıklık etti.

Eğitim hayatlarının bu önemli basamağını tamamlayan öğrenciler; sevinç, gurur ve heyecanın bir arada yaşandığı törende mezuniyetlerinin mutluluğunu doyasıya yaşadı. Törende başarılarıyla öne çıkan ortaokul öğrencileri de unutulmadı. Burs Sıralama ve Giriş Sınavı’nda gösterdikleri başarı ile “Dr. Suat Günsel Bursu”na hak kazanan 20 öğrenciye başarı sertifikaları takdim edildi.

Törenin açılış konuşmalarını; Yakın Doğu Koleji’nin ilk mezunlarından da Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ile Yakın Doğu Koleji Okul Müdürü Raif Özdilek Asvaroğlu gerçekleştirdi.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Her biriniz topluma karşı sorumluluk duyan ve geleceği inşa etmeye hazır bireyler olarak yetiştiniz.

Konuşmasına “Bu hafta büyük bir mezuniyet maratonunun içindeyiz” sözleri ile başlayan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Hafta boyunca, Yakın Doğu Üniversitemizden mezun olan yaklaşık 3 bin öğrencimizin başarısını, bu alanda düzenlediğimiz törenlerle kutladık. Aynı zamanda Lefkoşa, Girne ve Yeniboğaziçi ilkokullarımızda da mezuniyet törenleri, büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleşti. Dr. Suat Günsel Girne Koleji ve Girne Üniversitemizin mezuniyet törenlerini de yine bu hafta içinde tamamladık. Tüm bu törenlerde, mezunlarımızla bir araya gelip onlara seslenme mutluluğu yaşadım” dedi.

Her bir eğitim kurumunun değerli ve özel olduğunu belirten Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Yakın Doğu Koleji’nin yerinin ayrı olduğunu vurgulayarak “Yakın Doğu Koleji mezuniyet töreninde karşınızda olmak, benim için çok daha farklı ve derin anlamlar taşıyor. Çünkü geçen yıl 30’uncu yaşını kutlayan Yakın Doğu Koleji’nin ilk mezunu olarak da karşınızda bulunuyorum” ifadelerini kullandı.

Yakın Doğu Koleji’nin nitelikli dil eğitimi, yüksek akademik standartları ve sportif başarılarıyla öncü bir kurum olduğunun altın çizen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, mezunlara seslenerek “Sizler burada sadece bilgiyle donanmadınız. Aynı zamanda, topluma karşı sorumluluk duyan, değerlerine sahip çıkan ve geleceği inşa etmeye hazır bireyler olarak yetiştiniz. Sizlerin başarıları, bizim en büyük gurur kaynağımızdır. Yolunuz açık, geleceğiniz aydınlık olsun” dedi.

Raif Özdilek Asvaroğlu: “Kendi yolunu çizebilecek donanıma sahip, bilimsel düşünceyi rehber edinmiş ve dünyaya açık bireyler olarak mezun oluyorsunuz.”

Yakın Doğu Koleji Okul Müdürü Raif Özdilek Asvaroğlu, mezunlara hitaben yaptığı konuşmada “Bugün buradan yalnızca birer diploma alarak ayrılmıyorsunuz. Aynı zamanda bilgiyle donanmış, evrensel değerlere sahip, çağın gereklerini bilen ve sürekli öğrenmeyi ilke edinmiş bireyler olarak mezun oluyorsunuz. Sizler, 21. yüzyılın değişen ve gelişen dünyasında yalnızca akademik başarılarla değil; eleştirel düşünme beceriniz, etik duruşunuz ve yaşam boyu öğrenmeye olan bağlılığınızla fark yaratacaksınız” dedi.

“Yakın Doğu Koleji olarak sizlere akademik bilginin yanında; hayatı anlamlandırmanıza yardımcı olacak değerleri de kazandırmaya çalıştık” ifadelerini kullanan Raif Özdilek Asvaroğlu, “Bugün buradan, kendi yolunu çizebilecek donanıma sahip, bilimsel düşünceyi rehber edinmiş ve dünyaya açık bireyler olarak ayrılıyorsunuz. Yolunuz açık, geleceğiniz aydınlık olsun” dedi.