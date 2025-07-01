Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar inisiyatifinde Tatlısu’da hayata geçirilen “Hedef Sıfır Atık” projesi, Cittaslow’a üye 59 ülkeden 339 belediye arasında düzenlenen Chiocciola Orange Yarışması’nda ödüle layık görüldü.

Tatlısu Belediyesi Başkanı Hayri Orçan ve heyeti ödülü 21 Haziran’da Güney Kore’nin Wando şehrinde yapılan Cittaslow Uluslararası Genel Kurulu’nda aldı.

Konuyla ilgili bugün Tatlısu Belediyesi’nde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Sibel Tatar da katıldı.

Sibel Tatar: “Tatlısu projesi ile sıfır atığın mümkün olduğunu gösterdik”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Tatlısu Belediyesi’nin kazandığı ödül dolayısıyla Belediye Başkanı Hayri Orçan ve Tatlısu halkını tebrik etti.

Projeye 2021 Kasım ayında başladıklarını hatırlatan Sibel Tatar, o dönemde hedeflerinin sıfır atık olduğunu ve projeyle bunun başarılabileceğini göstermek istediklerini söyledi. Tatlısu’nun pilot bölge olarak seçildiğini ifade eden Sibel Tatar, projenin başarılı şekilde sürdürülmesinden ve alınan ödülden dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Projenin amacının Kuzey Kıbrıs’ı temiz tutmak olduğunu vurgulayan Sibel Tatar, bunun sadece yönetimlerin değil, halkın da sahiplenmesiyle mümkün olabileceğini kaydetti. Tatlısu’nun bu projeyi başarıyla hayata geçirerek tüm belediyelerin de bunu gerçekleştirebileceğini gösterdiğini dile getiren Sibel Tatar, 2026 yılına kadar birkaç belediyenin daha bu projeyi örnek alarak uygulamaya koymasını umduğunu söyledi.

"Tüm belediyelere destek vermeye hazırız"

Sibel Tatar bu çerçevede tüm belediyelere destek vermeye hazır olduklarını belirtti. Projede kullanılan cam kırma makinesinin tüm Kuzey Kıbrıs’a yetecek kapasitede olduğunu belirten Sibel Tatar, diğer belediyelerin de Tatlısu Belediyesi ile iş birliği yapabileceğini ifade etti. Sibel Tatar geri dönüşümde toplamanın önemli olduğunu, toplama işi tamamlandıktan sonra geri dönüşümün iş birliğiyle gerçekleştirilebileceğini kaydetti.

Projeyi devam ettiren Orçan’a ve Tatlısu halkına teşekkür eden Tatar, projenin diğer bölgelerde de hayata geçirilmesi için İçişleri Bakanlığı’na ve tüm yerel yönetimlere çağrıda bulundu.

Evsel atıklarla ilgili çalışmanın da kısa süre içinde tamamlanacağını kaydeden Sibel Tatar, projenin bir bütün olarak her bölgeye örnek olacak düzeye geldiğini ifade ederek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Orçan: “Proje yüzde 76 oranında başarıya ulaştı”

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, sıfır atık projesinde yüzde 76 başarı oranına ulaştıklarını açıkladı.

Başkan Orçan, projenin Dünya Cittaslow Belediyeler Birliği tarafından birincilik ödülüne layık görüldüğünü, 59 ülkeden 339 belediyenin başvurduğu yarışmada Tatlısu Belediyesi’nin ödül aldığını açıkladı. Belgeyi Kore’de düzenlenen Genel Kurul toplantısında aldıklarını ve burada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanıtımının da yapıldığını belirten Orçan, tüm engellemelere rağmen Kuzey Kıbrıs’ın belgelendirildiğini söyledi.

Bu başarının hem Tatlısu Belediyesi hem de Kıbrıs Türk belediyeciliği açısından önemli olduğunu vurgulayan Orçan, projenin diğer belediyelere de örnek olmasını ve tüm Kuzey Kıbrıs’a yayılmasını temenni ettiğini dile getirdi.

Orçan, 2021 yılının kendileri için bir milat olduğunu belirterek, o gün başlatılan projenin bugün geldiği noktada önemli bir başarı yakaladığını söyledi. Gelecek nesillere bırakılacak en önemli mirasın çevre ve doğa olduğunun bilinciyle hareket ettiklerini dile getiren Orçan, o gün kendilerine cesaret veren ve heyecanlarını tekrar yaşamalarına sebep olan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’a, projeyi destekleyen TİKA’ya ve projenin yürütülmesine katkı sağlayan personele teşekkür etti.

Hayata geçirilen sıfır atık projesinin yüzde 76 başarı oranına ulaştığını kaydeden Orçan, Avrupa’daki birçok gelişmiş ülkenin bu oranlara ancak 10 yılda ulaşabildiğini, kendilerinin ise 3 yıl içinde bu başarıyı yakaladığını söyledi.

Projede bir noktadan sonra TİKA ile iş birliği yaptıklarını ve makine desteği aldıklarını belirten Orçan, TİKA’dan alınan presleme makineleri sayesinde atıkların ayrıştırılarak yurt dışına ihraç edilebilecek noktaya geldiğini anlattı.

Orçan, projenin özünün çağdaş ülkelerde uygulanan sistemler gibi vatandaşın çöplerini ayrıştırmasına dayandığını kaydederek, Tatlısu halkının bilinçli olduğunu, projenin kısa sürede başarıya ulaşmasında bölge halkının büyük katkısı olduğunu dile getirdi.

Projenin artık kendi kendini idame ettiren bir hale geldiğini ifade eden Orçan, projenin eksik ayağının mutfak atıkları olduğunu ve bu konuda da yeni bir tesisin devreye alınacağını duyurdu. Orçan, bu tesisin sokak hayvanlarını beslemek için mama üreteceğini, ayrıca yeşil atıkları kompost yaparak gübreye dönüştüreceklerini söyledi.

TİKA Koordinatörü Özcan: “Projeye dahil olmaktan büyük mutluluk duyduk”

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Lefkoşa Koordinatörü Havva Pınar Özcan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için ilk olan bu projeyi başlattığı ve en iyi şekilde sürdürdüğü için Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’a teşekkür etti.

Tatlısu Belediye Başkanı’nın projeyle kendilerine geldiğinde çok heyecanlandıklarını dile getiren Özcan, TİKA olarak her yıl en az bir katı atık yönetimi, israfın önlenmesi, sıfır atık, geri dönüşüm ve enerji yönetimi projesi yapmayı hedeflediklerini söyledi. Bu projeye dahil olmaktan mutlu olduklarını belirten Özcan, bu projenin tüm adaya örnek olduğunu belirtti.

Özden: “Tatlısu’yu pilot bölge seçtik, halkın sahiplenmesi en büyük mutluluk”

Cumhurbaşkanlığı Turizm ve Çevre Komitesi Başkanı Prof. Dr. Özge Özden de basın toplantısında, projeye Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ın önderliğinde başladıklarını söyledi. Komitedeki meslektaşı Prof. Dr. Salih Gücel ile birlikte çalıştıklarını belirten ve hedefin sıfır atık olduğunu dile getiren Özden, hangi belediyede projeyi uygulayacaklarını konuşurken ortak fikirlerinin Tatlısu olduğunu kaydetti. Özden, Tatlısu’nun küçük, turizm odaklı, dağı ve deniziyle güzel bir köy olduğunu ve diğer belediyelere örnek olması için pilot bölge seçildiğini ifade etti. Daha sonra Tatlısu Belediye Başkanı ile bir toplantı yaptıklarını aktaran Özden, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ilk finansmanın sağlandığını ve gerekli atık toplama üniteleri ile ekipmanların temin edildiğini belirtti. Özellikle cam kırma makinesinin bölge için önemli olduğunu vurgulayan Özden, eğitim kısmında halk ve ilkokullara yönelik eğitimler gerçekleştirdiklerini kaydetti. Projeye büyük bir ümitle başladıklarını dile getiren Özden, halkın projeyi sahiplenmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Halkın atıklarını toplama ünitelerine getirmesinin projeye katkı sağladığını belirten Özden, belediyenin geri dönüşümde özellikle katı atıklarda büyük bir başarı elde ettiğini ifade etti. Aldıkları ödülden dolayı gurur duyduklarını belirten Özden, projenin devam etmesinin ve TİKA’dan da destek alarak sürdürülebilir bir projeye dönüşmesinin kendileri için çok kıymetli olduğunu söyledi.

“Örnek alan belediyeler var”

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Cam atıkları ile ilgili soruya cevaben Orçan, Tatlısu Belediyesi’nde toplanan camların değerlendirildiğini, cam atıklarının ekonomik olarak çok dikkate alınmadığını, karton ve plastiğin bazı şirketler tarafından toplandığını ancak bunun da düzenli olmadığını söyledi. Orçan, karton ve plastik atıkların ayrıştırılmış şekilde getirilmesi halinde Tatlısu Belediyesi’nin bunları preslemeye ve daha yüksek katma değere ulaştırmaya hazır olduğunu ifade etti.

İki belediyenin projeyi örnek alarak çalışmalara başladığını belirten Tatar, Lapta Belediyesi’nin Karşıyaka bölgesinde, Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nin ise bir sokakta bu çalışmaları başlattığını, Gazimağusa Belediyesi’nin de bir çalışma planladığını söyledi. Orçan, “Bunlar umut verici gelişmeler. Bunun hızla yayılmasını temenni ediyorum.” dedi.