Gönyeli-Alayköy Belediyesi, Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında Cyprostyle Education Center ile birlikte anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Proje çerçevesinde kuaförlük ve güzellik alanında eğitim gören öğrenciler, Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret ederek merkezde kalan yaşlı bireylerin saç, sakal, boya ve tırnak bakımı gibi ihtiyaçlarını gönüllü olarak karşıladı.

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, projeye ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Gönyeli-Alayköy Belediyesi olarak, Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında Cyprostyle Education Center ile anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attık. Kuaför ve güzellik okulu öğrencileri, Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’ndeki büyüklerimizin saç, sakal, boya ve tırnak bakımı ihtiyaçlarını karşıladı.

Bu özel günde hem öğrenciler yaşlılarımızla kaynaştı hem de merkezde tedavi gören kişiler moral buldu.

Büyüklerimize saygımızı göstermek ve onların yanında olduğumuzu hissettirmek adına katkı koyan Cyprostyle Education Center’e, öğrenci ve öğretmenlerine gönülden teşekkür ediyorum. Yaşlılarımıza verdiğimiz değeri her zaman hissettirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz.”