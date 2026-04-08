Meteoroloji Dairesi, yarın ve cuma günü yer yer sağanak beklendiğini duyurdu. Yağışlı hava ardından hava sıcaklığının 27 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Meteoroloji Dairesi'nin 9-15 Nisan tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile periyodun ilk günleri üst atmosferdeki soğuk ve nemli, diğer günlerde ise serin ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Yarın bulutlu yer yer gök gürültülü sağanak ve cuma günü sabah sağanak beklenen hava, diğer günlerde ise bulutlu olacak. Hava sıcaklığı; genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 20-23, periyodun son günleri 24-27 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgâr, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.