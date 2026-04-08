Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı sevilen bir emeli subayını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı emekli subaylarından olan Lefkoşa’nın sevilen siması Cevdet Giray Kıbrıslı bugün vefat etti. Emekli Albay Kıbrıslı bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Merhumun cenazesi yarın yapılacak askeri törenin ardından Lefkoşa’da İsmail safa Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığına defnedilecek.