Yarın, hafta sonu ve pazartesi günü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 26 Mart – 1 Nisan tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre hava sıcaklığı genellikle 16 – 19; cuma günü ise 20-23 derece dolaylarında seyredecek.

Belirtilen sürede ülke alçak basınç sistemi ile buna bağlı cephe sisteminin etkisi altında kalacak.

Rapora göre yarın parçalı çok bulutlu yer yer sağanak yağışlı; cuma günü az bulutlu öğle saatleri parçalı çok bulutlu; cumartesi günü parçalı çok bulutlu akşam saatleri yer yer sağanak yağışlı; pazar ve pazartesi günleri parçalı, bulutlu yer yer sağanak yağışlı geçecek. Salı gününün az bulutlu öğleden sonra parçalı çok bulutlu; çarşamba gününün ise parçalı çok bulutlu olması bekleniyor.

Rüzgâr ise genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette yağış anında yer yer kuvvetli; cuma, pazar ve pazartesi günleri yer yer fırtınamsı rüzgâr şeklinde esec

ek.