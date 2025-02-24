Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, belediyenin himayesindeki oyun, sanatseverler tarafından ilgi gördü, ayakta alkışlandı.

Burçhan Göze’nin yazıp yönettiği, Özge Günay Göze’nin yardımcı yönetmenliğini üstlendiği oyun, Derman Atik’in yaşamı özne olarak seçilip, Kıbrıs’ta yaşananları ve bu yaşananlar sırasında dünyanın ne yaptığını konu alıyor.

Esel Fatma Tüney’in reji asistanı, Nurçin Tüney’in sahne amiri olarak görev yaptığı oyunda, ışık uygulamasını ise Mehmet Saygıer üstlendi.

Cenk Gürçağ, Derman Atik ve İlkşen Varoğlu Atik’in rol aldığı oyunda, Cemile Gürçağ ve İlde Atik de solist olarak yer aldı.