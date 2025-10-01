“Askeri yasak bölgeyi ihlal” suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Kıbrıslı Rum beş sanık, dün yeniden Askeri Mahkeme’ye çıkarıldı.

Mahkeme, duruşmanın 8 Ekim Çarşamba gününe ertelenmesine emir verdi.

Duruşmada, Türkiye’den getirilmesi beklenen bir uzman, savunmanın tanığı olarak dinletilecek.

66 yaşındaki Gregory Gregoriou’nun 19 Temmuz’da saat 16.00 sıralarında, Gazimağusa’da Akyar Kara Giriş Kapısı’ndan muhaceret işlemi yaptırmadan askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, KKTC’ye giriş yaptığı iddia edilmiş kendisiyle birlikte araç sürücüsü 60 yaşındaki Andreas Kyprianu, 60 yaşındaki Annie Kyprianu, 63 yaşındaki Niki Gregoriou ve 68 yaşındaki Antonis Louca tutuklanmıştı.