Alithia gazetesi, Hristodulidis’in İngiltere, Fransa ve İtalya Cumhurbaşkanları ile Avrupa Komisyonu Başkanı’nın katılacağı, Avrupa’nın güvenliği konusunda yapılacak toplantıda koordinatör olarak rol oynayacağını ve Güney Kıbrıs’ın ilk kez Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinde böyle bir rol üstlendiğini yazdı.

Gazete, Hristodulidis’in giriş konuşmasını yapacağını ve toplantının sonucunu değerlendireceğini daha sonra Avrupa ülkelerinin bağlantılı olması ve mali güvenliğiyle ilgili tematik toplantıya katılacağını kaydetti.

Haberde, Hristodulidis’in Ermenistan’daki temasları çerçevesinde devlet liderleri ve uluslararası örgüt temsilcileriyle ikili görüşmeler gerçekleştireceği ifade edildi.